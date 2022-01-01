Adresár Spoločností
Jacobs
Jacobs Platy

Platový rozsah Jacobs sa pohybuje od $44,786 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $194,000 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Jacobs. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-stack softvérový inžinier

Stavebný inžinier
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Dopravný inžinier

Stavebný konštrukčný inžinier

Strojný inžinier
L1 $69.4K
L3 $108K

Projektový manažér
L3 $143K
L5 $194K
Dátový vedec
Median $148K
Letecký a kozmický inžinier
Median $108K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $80K
Účtovník
$133K
Obchodný analytik
$69.7K
Rozvoj obchodu
$85.2K
Chemický inžinier
$84.6K
Elektrotechnický inžinier
$60.2K
Geologický inžinier
$70.6K
Hardvérový inžinier
$137K
Informatik (IT)
$70.4K
Manažérsky konzultant
$124K
MEP inžinier
$129K
Produktový manažér
$98.5K
Manažér programu
$146K
Predaj
$44.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$176K
Architekt riešení
$184K

Dátový architekt

