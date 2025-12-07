Adresár spoločností
IUNU
IUNU Hardvérový inžinier Platy

Priemerné Hardvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v IUNU sa pohybuje od $98.4K do $143K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IUNU. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$112K - $130K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$98.4K$112K$130K$143K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IUNU?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v IUNU in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $142,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IUNU pre pozíciu Hardvérový inžinier in United States je $98,400.

Ďalšie zdroje

