ITT
Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v ITT sa pohybuje od €32.3K do €46.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ITT. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$42.2K - $49K
Greece
Bežný rozsah
Možný rozsah
$37.2K$42.2K$49K$53.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v ITT?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v ITT predstavuje ročnú celkovú odmenu €46,818. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ITT pre pozíciu IT špecialista je €32,261.

