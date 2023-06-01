Adresár spoločností
ITC Secure
ITC Secure Platy

Mediánový plat ITC Secure je $44,019 pre Analytik kybernetickej bezpečnosti . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ITC Secure. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Analytik kybernetickej bezpečnosti
$44K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ITC Secure predstavuje Analytik kybernetickej bezpečnosti at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $44,019. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ITC Secure je $44,019.

Ďalšie zdroje

