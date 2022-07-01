Adresár spoločností
Issuu Platy

Platy Issuu sa pohybujú od $45,768 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $112,295 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Issuu. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Softvérový inžinier
$45.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$112K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Issuu predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $112,295. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Issuu je $79,031.

Ďalšie zdroje

