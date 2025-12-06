Adresár spoločností
Isima
Isima Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Tunisia v Isima sa pohybuje od TND 50K do TND 68.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Isima. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$18.2K - $22K
Tunisia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$17K$18.2K$22K$23.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Isima?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Isima in Tunisia predstavuje ročnú celkovú odmenu TND 68,185. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Isima pre pozíciu Softvérový inžinier in Tunisia je TND 49,963.

