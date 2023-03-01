Adresár spoločností
ISEE
ISEE Platy

Platy ISEE sa pohybujú od $113,611 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $185,925 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ISEE. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hardvérový inžinier
$186K
Softvérový inžinier
$114K
Najlepšie platenú pozíciu v ISEE predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $185,925. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ISEE je $149,768.

