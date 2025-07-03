Adresár spoločností
Iron Systems
Iron Systems Platy

Platy Iron Systems sa pohybujú od $12,240 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $111,440 pre Technický programový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Iron Systems. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Softvérový inžinier
$12.2K
Technický programový manažér
$111K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Iron Systems predstavuje Technický programový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $111,440. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Iron Systems je $61,840.

Ďalšie zdroje

