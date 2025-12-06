Adresár spoločností
Iris Business Services
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Iris Business Services Produktový manažér Platy

Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in India v Iris Business Services sa pohybuje od ₹1.23M do ₹1.75M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Iris Business Services. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$15.9K - $18.9K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Produktový manažér príspevkovs v spoločnosti Iris Business Services na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Iris Business Services?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Iris Business Services in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,750,291. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Iris Business Services pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹1,232,814.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Iris Business Services

Súvisiace spoločnosti

  • DoorDash
  • PayPal
  • Dropbox
  • Spotify
  • Roblox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iris-business-services/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.