Adresár Spoločností
iRhythm
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

iRhythm Platy

Platový rozsah iRhythm sa pohybuje od $124,375 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketingové operácie na spodnom konci do $357,700 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov iRhythm. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $211K
Obchodný analytik
$154K
Hardvérový inžinier
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketingové operácie
$124K
Produktový manažér
$266K
Predaj
$199K
Manažér softvérového inžinierstva
$358K
UX výskumník
$153K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti iRhythm podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (25.00% ročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v iRhythm je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $357,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v iRhythm je $188,876.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre iRhythm

Súvisiace spoločnosti

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje