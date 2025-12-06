Adresár spoločností
iQIYI
iQIYI Softvérový inžinier Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky iQIYI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Aké sú kariérne úrovne v iQIYI?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v iQIYI in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥690,079. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v iQIYI pre pozíciu Softvérový inžinier in China je CN¥324,460.

Ďalšie zdroje

