iQIYI
iQIYI Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Taiwan v iQIYI sa pohybuje od NT$756K do NT$1.04M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky iQIYI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v iQIYI in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$1,035,161. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v iQIYI pre pozíciu Dátový analytik in Taiwan je NT$756,117.

