IPG Photonics
IPG Photonics Softvérový inžinier Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IPG Photonics. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$114K - $135K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$105K$114K$135K$144K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IPG Photonics?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v IPG Photonics in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $143,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IPG Photonics pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $105,000.

