IPG Photonics
IPG Photonics Business analytik Platy

Priemerné Business analytik celkové odmeňovanie in United States v IPG Photonics sa pohybuje od $104K do $148K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky IPG Photonics. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$118K - $134K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$104K$118K$134K$148K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v IPG Photonics?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v IPG Photonics in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $147,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IPG Photonics pre pozíciu Business analytik in United States je $103,750.

Ďalšie zdroje

