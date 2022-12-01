Adresár Spoločností
Investec
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Investec Platy

Platový rozsah Investec sa pohybuje od $21,164 v celkovej kompenzácii ročne pre Investičný bankár na spodnom konci do $158,746 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Investec. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový analytik
$72.4K
Dátový vedec
$92.4K
Investičný bankár
$21.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
$125K
Produktový dizajnér
$65.2K
Projektový manažér
$42.2K
Softvérový inžinier
$81K
Manažér softvérového inžinierstva
$159K
Architekt riešení
$53.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Investec'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $158,746 ücretle Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Investec'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $72,417'dır.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Investec

Súvisiace spoločnosti

  • Snap
  • Microsoft
  • PayPal
  • Amazon
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje