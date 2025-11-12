Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in New York City Area v Intuit sa pohybuje od $160K za year pre Software Engineer 1 do $338K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in New York City Area dosahuje $206K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intuit. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Intuit podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)