Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Israel v Intuit sa pohybuje od ₪478K za year pre Software Engineer 2 do ₪435K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Israel dosahuje ₪476K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intuit. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Intuit podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)