Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Intuit sa pohybuje od ₹3.22M za year pre Software Engineer 1 do ₹11.53M za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹5.73M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intuit. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.22M
₹1.98M
₹1.05M
₹194K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Intuit podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)