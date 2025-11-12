Adresár spoločností
Intuit
Intuit UX dizajnér Platy v India

UX dizajnér odmeňovanie in India v Intuit sa pohybuje od ₹4.04M za year pre Product Designer 2 do ₹6.69M za year pre Senior Product Designer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹3.86M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intuit. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Intuit podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX dizajnér v Intuit in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,913,551. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intuit pre pozíciu UX dizajnér in India je ₹3,859,798.

