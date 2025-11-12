Adresár spoločností
Intuit
  • Platy
  • Marketing

  • Manažér produktového marketingu

  • United States

Intuit Manažér produktového marketingu Platy v United States

Mediánový Manažér produktového marketingu kompenzačný balík in United States v Intuit dosahuje $186K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intuit. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Mediánový balík
company icon
Intuit
Product Marketing Manager
San Diego, CA
Celkom za rok
$186K
Úroveň
M1
Základný plat
$133K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$13K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Intuit?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Intuit podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér produktového marketingu v Intuit in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $229,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intuit pre pozíciu Manažér produktového marketingu in United States je $169,000.

Ďalšie zdroje