Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Platy

Platový rozsah Intesa Sanpaolo sa pohybuje od $15,558 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $93,254 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intesa Sanpaolo. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $47.7K

Backend softvérový inžinier

Finančný analytik
$15.6K
Ľudské zdroje
$81.1K

Projektový manažér
$85.7K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$80.1K
Architekt riešení
$93.3K
Technický writer
$39.8K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Intesa Sanpaolo je Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $93,254. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Intesa Sanpaolo je $80,056.

