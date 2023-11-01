Adresár spoločností
International SOS Platy

Platy International SOS sa pohybujú od $70,614 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $150,000 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov International SOS. Posledná aktualizácia: 9/5/2025

$160K

Predaj
Median $150K
Dátový vedec
$70.6K
Informačný technológ (IT)
$94.1K

Manažér programov
$74.6K
Projektový manažér
$127K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v International SOS predstavuje Predaj s ročnou celkovou odmenou $150,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v International SOS je $94,063.

