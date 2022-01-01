Adresár spoločností
Interactive Brokers
Interactive Brokers Platy

Platy Interactive Brokers sa pohybujú od $11,558 v celkovom ročnom odmeňovaní pre IT špecialista na spodnej hranici až po $400,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Interactive Brokers. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Softvérový inžinier
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $280K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Obchodné operácie
$109K
Dátový analytik
$116K
Dátový vedec
$132K
Ľudské zdroje
$85.4K
IT špecialista
$11.6K
Právny
$106K
Marketing
$106K
Produktový dizajnér
$174K
Produktový manažér
$99.5K
Projektový manažér
$189K
Harmonogram Vestingu

10%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

15%

ROK 5

15%

ROK 6

15%

ROK 7

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Interactive Brokers podliehajú RSUs 7-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (15.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 7th-ROK (15.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Interactive Brokers predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $400,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Interactive Brokers je $160,026.

