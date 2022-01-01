Interactive Brokers Platy

Platy Interactive Brokers sa pohybujú od $11,558 v celkovom ročnom odmeňovaní pre IT špecialista na spodnej hranici až po $400,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Interactive Brokers. Posledná aktualizácia: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
V spoločnosti Interactive Brokers podliehajú RSUs 7-ročnému harmonogramu vestingu:
10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 6th-ROK (15.00% ročne)
15% nadobúda právoplatnosť v 7th-ROK (15.00% ročne)
