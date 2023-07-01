Adresár spoločností
Intelocate
Intelocate Platy

Mediánový plat Intelocate je $41,790 pre Produktový dizajnér . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intelocate. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Produktový dizajnér
$41.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Intelocate predstavuje Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $41,790. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intelocate je $41,790.

Ďalšie zdroje

