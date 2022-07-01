Adresár spoločností
Intellum
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Intellum Platy

Platy Intellum sa pohybujú od $99,615 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $182,408 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intellum. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový manažér
$182K
Softvérový inžinier
$99.6K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Intellum predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $182,408. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intellum je $141,011.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Intellum

Súvisiace spoločnosti

  • Roblox
  • Netflix
  • Uber
  • Intuit
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellum/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.