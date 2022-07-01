IntelliGenesis Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah IntelliGenesis sa pohybuje od $94,525 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $167,160 pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov IntelliGenesis. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Dátový vedec
Median $126K
Informatik (IT)
$94.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$167K

Softvérový inžinier
$167K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v IntelliGenesis je Analytik kybernetickej bezpečnosti at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $167,160. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v IntelliGenesis je $146,415.

