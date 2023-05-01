Adresár spoločností
IntelliBoard Platy

Platy IntelliBoard sa pohybujú od $39,800 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predajný inžinier na spodnej hranici až po $45,900 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov IntelliBoard. Posledná aktualizácia: 11/24/2025

Predajný inžinier
$39.8K
Architekt riešení
$45.9K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v IntelliBoard predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $45,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v IntelliBoard je $42,850.

