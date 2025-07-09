Adresár Spoločností
Intellias
Intellias Platy

Platový rozsah Intellias sa pohybuje od $15,288 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketing na spodnom konci do $95,574 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intellias. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $60K

Backend softvérový inžinier

Obchodný analytik
$65.8K
Dátový analytik
$35K

Hardvérový inžinier
$63.6K
Informatik (IT)
$77.6K
Marketing
$15.3K
Projektový manažér
$40.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$95.6K
Architekt riešení
$82.3K
Technický manažér programu
$67.3K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Intellias je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $95,574. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Intellias je $64,683.

