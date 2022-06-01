Adresár Spoločností
Integrate Platy

Platový rozsah Integrate sa pohybuje od $3,906 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $80,400 pre Projektový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Integrate. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $13.9K
Produktový manažér
$3.9K
Projektový manažér
$80.4K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Integrate je Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $80,400. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Integrate je $13,900.

