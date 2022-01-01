Adresár Spoločností
Integral Ad Science
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Integral Ad Science Platy

Platový rozsah Integral Ad Science sa pohybuje od $105,525 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $320,390 pre Informatik (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Integral Ad Science. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $175K

Full-stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $165K
Informatik (IT)
$320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Predaj
$106K
Manažér softvérového inžinierstva
$269K
Architekt riešení
$159K
Technický manažér programu
$131K
UX výskumník
$109K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Integral Ad Science gemeldet wurde, ist Informatik (IT) at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $320,390. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Integral Ad Science gemeldet wurde, beträgt $162,100.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Integral Ad Science

Súvisiace spoločnosti

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje