Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in Canada v Intact Financial Corporation sa pohybuje od CA$217K do CA$302K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intact Financial Corporation. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemerná celková odmena

CA$232K - CA$274K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Bežný rozsah
Možný rozsah

CA$225K

Aké sú kariérne úrovne v Intact Financial Corporation?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Intact Financial Corporation in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$302,009. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intact Financial Corporation pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Canada je CA$216,827.

