Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in Canada v Intact Financial Corporation sa pohybuje od CA$217K do CA$302K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intact Financial Corporation. Posledná aktualizácia: 9/25/2025
Priemerná celková odmena
