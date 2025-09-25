Adresár spoločností
Intact Financial Corporation
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Intact Financial Corporation Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Intact Financial Corporation dosahuje CA$77.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intact Financial Corporation. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
CA$77.4K
Úroveň
L4
Základný plat
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Intact Financial Corporation?

CA$225K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

AI inžinier

Často kladené otázky

El paquete salarial más alto reportado para un Softvérový inžinier en Intact Financial Corporation in Canada tiene una compensación total anual de CA$136,569. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intact Financial Corporation para el puesto de Softvérový inžinier in Canada es CA$77,099.

