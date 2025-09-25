Adresár spoločností
Intact Financial Corporation
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

Intact Financial Corporation Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Canada v Intact Financial Corporation dosahuje CA$114K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intact Financial Corporation. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
Intact Financial Corporation
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$114K
Úroveň
L3
Základný plat
CA$104K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$9.8K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Intact Financial Corporation?

CA$225K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Intact Financial Corporation in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$163,384. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intact Financial Corporation pre pozíciu Dátový vedec in Canada je CA$118,599.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Intact Financial Corporation

Súvisiace spoločnosti

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje