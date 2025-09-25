Adresár spoločností
Intact Financial Corporation
  • Platy
  • Obchodný analytik

  • Všetky platy Obchodný analytik

Intact Financial Corporation Obchodný analytik Platy

Mediánový Obchodný analytik kompenzačný balík in Canada v Intact Financial Corporation dosahuje CA$82.7K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Intact Financial Corporation. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
CA$82.7K
Úroveň
L2
Základný plat
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6.8K
Roky v spoločnosti
5-10 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Intact Financial Corporation?

CA$225K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný analytik v Intact Financial Corporation in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$133,718. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intact Financial Corporation pre pozíciu Obchodný analytik in Canada je CA$82,454.

