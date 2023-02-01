Adresár Spoločností
Insurance Auto Auctions
Insurance Auto Auctions Platy

Platový rozsah Insurance Auto Auctions sa pohybuje od $63,315 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $153,765 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Insurance Auto Auctions. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $120K
Informatik (IT)
$63.3K
Manažér softvérového inžinierstva
$154K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Insurance Auto Auctions je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $153,765. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Insurance Auto Auctions je $120,000.

