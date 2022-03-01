Adresár Spoločností
Insulet
Insulet Platy

Platový rozsah Insulet sa pohybuje od $37,192 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $201,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Insulet. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $143K
Strojný inžinier
Median $81K
Biomedicínsky inžinier
$101K

Zákaznícky servis
$37.2K
Marketing
$185K
Produktový manažér
$158K
Projektový manažér
$60.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$201K
UX výskumník
$110K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Insulet je Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $201,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Insulet je $110,445.

Ďalšie zdroje