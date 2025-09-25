Adresár spoločností
Instacart
Priemerné Celkové odmeny celkové odmeňovanie in Canada v Instacart sa pohybuje od CA$231K do CA$329K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Instacart. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemerná celková odmena

CA$262K - CA$298K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$231KCA$262KCA$298KCA$329K
Bežný rozsah
Možný rozsah

CA$226K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (50.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Celkové odmeny v Instacart in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$328,842. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Instacart pre pozíciu Celkové odmeny in Canada je CA$231,304.

