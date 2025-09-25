Adresár spoločností
Instacart
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Instacart Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Instacart sa pohybuje od $222K za year pre L3 do $728K za year pre L8. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $350K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Instacart. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
Engineer 2
$277K
$178K
$99K
$0
L5
Senior Engineer
$343K
$213K
$130K
$0
L6
Senior Engineer 2
$432K
$246K
$185K
$1.1K
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (50.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Instacart in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $728,333. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Instacart pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $340,000.

