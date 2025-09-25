Adresár spoločností
Instacart
Instacart Manažér dátovej vedy Platy

Mediánový Manažér dátovej vedy kompenzačný balík in United States v Instacart dosahuje $565K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Instacart. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Mediánový balík
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Celkom za rok
$565K
Úroveň
L7
Základný plat
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Instacart?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (50.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér dátovej vedy at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $1,205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Manažér dátovej vedy role in United States is $380,000.

Ďalšie zdroje