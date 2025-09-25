Adresár spoločností
Instacart
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Úspech zákazníka

  • Všetky platy Úspech zákazníka

Instacart Úspech zákazníka Platy

Priemerné Úspech zákazníka celkové odmeňovanie in Canada v Instacart sa pohybuje od CA$115K do CA$164K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Instacart. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemerná celková odmena

CA$131K - CA$155K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Úspech zákazníka príspevkovs v spoločnosti Instacart na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

CA$226K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (50.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Úspech zákazníka ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Úspech zákazníka sa Instacart in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$163,549. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Instacart para sa Úspech zákazníka role in Canada ay CA$115,196.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Instacart

Súvisiace spoločnosti

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje