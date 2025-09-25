Adresár spoločností
Manažér obchodných operácií odmeňovanie v Instacart dosahuje $210K za year pre L6. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Instacart. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemerná celková odmena

$193K - $219K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$170K$193K$219K$242K
Bežný rozsah
Možný rozsah
Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
Zobraziť 3 Viac úrovní
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (50.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér obchodných operácií v Instacart predstavuje ročnú celkovú odmenu $241,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Instacart pre pozíciu Manažér obchodných operácií je $170,150.

