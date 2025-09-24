Adresár spoločností
insightsoftware
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

insightsoftware Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v insightsoftware dosahuje ₹1.42M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky insightsoftware. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
insightsoftware
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹1.42M
Úroveň
L3
Základný plat
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v insightsoftware?

₹13.98M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v insightsoftware in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,236,048. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v insightsoftware pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹1,826,077.

