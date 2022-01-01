Adresár spoločností
Inovalon
Inovalon Platy

Platy Inovalon sa pohybujú od $43,675 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Architekt riešení na spodnej hranici až po $276,375 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici.

$160K

Softvérový inžinier
Median $100K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $132K
Dátový analytik
Median $100K

Obchodný analytik
Median $96K
Obchodný rozvoj
$110K
Zákaznícky servis
$55.3K
Ľudské zdroje
$190K
Manažérsky konzultant
$276K
Projektový manažér
$146K
Predaj
$49.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$246K
Architekt riešení
$43.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Inovalon predstavuje Manažérsky konzultant at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $276,375. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Inovalon je $105,223.

