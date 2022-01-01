Adresár spoločností
Innovaccer
Innovaccer Platy

Platy Innovaccer sa pohybujú od $9,325 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $260,100 pre Manažér produktového dizajnu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Innovaccer. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend softvérový inžinier

Dátový vedec
Median $17.5K
Produktový manažér
Median $55.8K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $67.7K
Dátový analytik
Median $9.3K
Produktový dizajnér
Median $21.6K
Manažér dátovej vedy
$70.8K
Informačný technológ (IT)
$77.7K
Manažérsky konzultant
$16.5K
Marketingové operácie
$11.8K
Manažér produktového dizajnu
$260K
Predaj
$11.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Innovaccer predstavuje Manažér produktového dizajnu at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $260,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Innovaccer je $21,561.

