Adresár spoločností
Innotech
Innotech Platy

Platy Innotech sa pohybujú od $11,973 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $122,400 pre Chemický inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Innotech. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

Softvérový inžinier
Median $51K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Dátový analytik
Median $39.8K
Obchodný analytik
Median $46K

Architekt riešení
Median $68K

Dátový architekt

Manažér technických programov
Median $78.9K
Administratívny asistent
$22.7K
Chemický inžinier
$122K
Dátový vedec
Median $31.3K
Informačný technológ (IT)
$12K
Investičný bankár
$41.8K
Právne
$63.2K
Produktový dizajnér
$38.8K
Produktový manažér
$60.2K
Projektový manažér
$91.4K
Nábor zamestnancov
$58.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$66K
Rizikový kapitalista
$41.9K
Chýba vám vaša pozícia?

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Innotech predstavuje Chemický inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $122,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Innotech je $50,958.

