InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Platy

Platový rozsah InnoPeak Technology sa pohybuje od $93,132 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $265,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov InnoPeak Technology. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $265K
Dátový vedec
$237K
Hardvérový inžinier
$165K

Právne oddelenie
$221K
Produktový dizajnér
$109K
Produktový manažér
$93.1K
FAQ

The highest paying role reported at InnoPeak Technology is Softvérový inžinier with a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at InnoPeak Technology is $192,960.

