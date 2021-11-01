Adresár spoločností
INNOLUX
INNOLUX Platy

Platy INNOLUX sa pohybujú od $23,852 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $39,308 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov INNOLUX. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $25.9K
Strojný inžinier
$36.1K
Produktový dizajnér
$23.9K

Projektový manažér
$39.3K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v INNOLUX predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $39,308. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v INNOLUX je $30,980.

