Backend softvérový inžinier odmeňovanie in India v InMobi sa pohybuje od ₹2.45M za year pre SDE I do ₹5.6M za year pre SDE III. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹3.01M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky InMobi. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti InMobi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.19% za obdobie)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)