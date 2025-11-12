Adresár spoločností
InMobi
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

InMobi Backend softvérový inžinier Platy

Backend softvérový inžinier odmeňovanie in India v InMobi sa pohybuje od ₹2.45M za year pre SDE I do ₹5.6M za year pre SDE III. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹3.01M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky InMobi. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
SDE I
(Začiatočnícka úroveň)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti InMobi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.19% za obdobie)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v InMobi in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹10,391,020. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v InMobi pre pozíciu Backend softvérový inžinier in India je ₹3,011,076.

