Adresár spoločností
Inmar
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

Inmar Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v Inmar sa pohybuje od $88.6K do $126K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Inmar. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$102K - $119K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$88.6K$102K$119K$126K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Dátový vedec príspevkovs v spoločnosti Inmar na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Inmar?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Inmar in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $126,360. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Inmar pre pozíciu Dátový vedec in United States je $88,560.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Inmar

Súvisiace spoločnosti

  • HCSS
  • Caissa
  • Fast Enterprises
  • CitiusTech
  • J.D. Power
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/inmar/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.