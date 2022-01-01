Adresár Spoločností
Inmar
Inmar Platy

Platový rozsah Inmar sa pohybuje od $79,600 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $224,400 pre Marketing na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Inmar. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $109K
Manažér dátovej vedy
$188K
Dátový vedec
$110K

Finančný analytik
$86.7K
Ľudské zdroje
$79.6K
Marketing
$224K
Produktový manažér
$147K
Predaj
$124K
Manažér softvérového inžinierstva
$159K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Inmar je Marketing at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $224,400. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Inmar je $124,375.

